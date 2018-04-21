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Косачев прокомментировал заявление КНДР
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Косачев прокомментировал возможность отмены санкций против КНДР 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя субботнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил, что отмена санкций против КНДР будет возможна после ее возвращения к режиму нераспространения ядерного оружия и нормализации отношений с соседями, заявлений мало.
Ранее Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных и ракетных тестов и прекращает работу ядерного полигона на севере страны.
"Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ", — написал он в соцсети Facebook.
Косачев подчеркнул, что только после этого" станет возможной отмена санкций, введённых Советом Безопасности ООН, и нормализация сотрудничества Северной Кореи с соседями, включая Россию"
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Комментарии8  Ещё 5 источников 
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