Неверов возглавил совет руководителей фракций ЕР

Неверов возглавил совет руководителей фракций «Единой России»

«Президиум единогласно поддержал его кандидатуру, поэтому просим ее также поддержать», — сказал Турчак, передает РИА «Новости».

Неверов при этом напомнил, что совет возобновил свою работу «не только на региональном уровне, как это было изначально, но и на муниципальном уровне» — в состав совета вошли руководители фракций региональных парламентов, а также руководители фракций представительных органов муниципальных образований административных центров.

«Прошу подумать о создании комиссии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, и если такое предложение будет поддержано, поручить ее возглавить Исаеву Андрею Константиновичу (первому замруководителя фракции единороссов в Госдуме)», — сказал Неверов.