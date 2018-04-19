Ещё
Неверов возглавил совет руководителей фракций ЕР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
"Умные" ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО

Неверов возглавил совет руководителей фракций «Единой России» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председателем Совета руководителей фракций «Единой России» избран глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
«Президиум единогласно поддержал его кандидатуру, поэтому просим ее также поддержать», — сказал Турчак, передает РИА «Новости».
Неверов при этом напомнил, что совет возобновил свою работу «не только на региональном уровне, как это было изначально, но и на муниципальном уровне» — в состав совета вошли руководители фракций региональных парламентов, а также руководители фракций представительных органов муниципальных образований административных центров.
«Прошу подумать о создании комиссии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня, и если такое предложение будет поддержано, поручить ее возглавить Исаеву Андрею Константиновичу (первому замруководителя фракции единороссов в Госдуме)», — сказал Неверов.
Совет руководителей фракций создан для согласованной работы фракций «Единой России» в Государственной думе и законодательных (представительных) органах госвласти российских регионов по реализации государственной политики в сфере социально-экономического и политического развития России, их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, говорится на сайте думской фракции единороссов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля Небензя на СБ ООН «замахнулся на Вильяма нашего Шекспира» Какой должна быть реакция России на американский «сумасшедший дом»
Комментарии2  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России313
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом32
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО116
Тулеев уедет за границу347
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня167
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:31
Ароматный Пухляк расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
03:21
В Москве в четверг ожидается до +12°С
Погода Новости Москвы
01:00
К строительству БКЛ привлекут дополнительные силы
Новости Москвы
00:27
В центре Москвы перекроют движения из-за ММКФ-2018
Новости Москвы
02:53
Израиль экстренно вызвал сотни резервистов
Армия Ближний Восток
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение