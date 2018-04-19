Ещё
Путин поприветствовал участников ЯМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поприветствовал участников Ялтинского экономического форума 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Сегодня в Ялте вновь встречаются видные политики, представители предпринимательских, экспертных кругов и общественных организаций из разных стран, чтобы обсудить актуальные проблемы всестороннего развития Крыма, другие вопросы социально-экономической повестки", — отметил президент в телеграмме.
Также Путин подчеркнул, что программа форума нацелена на более близкое знакомство инвесторов с потенциалом юга России, с благоприятными условиями для капиталовложений в его экономику. По его словам, участникам форума предоставляется отличная возможность наладить прямой диалог с российским бизнесом, а также с руководителями федеральных, региональных и местных органов власти, высказать конкретные предложения по совершенствованию делового климата, наметить перспективы наращивания дальнейшего сотрудничества.
"Рассчитываю, что, как и прежде, Форум вызовет большой интерес наших зарубежных партнёров, даст старт новым проектам в высокотехнологических отраслях экономики, в сфере культуры, экологии, туризма, строительства", — добавил Путин в телеграмме.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
РИА Новости: последние новости
Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери Times сообщила о возможном переезде Скрипалей в США под новыми именами Военного решения конфликта в Сирии нет, заявил глава МИД Бельгии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония заявила протест России281
Пока вы спали: США начали «войну» с русским балетом29
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня183
Тулеев уедет за границу378
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя128
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:20
Начальник штаба ВМС Украины поплатился за жену-россиянку
В мире Конфликты
01:00
В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня
Происшествия
04:54
«Умные» ракеты Трампа усовершенствуют российскую ПРО
Армия Оружие
01:07
Cпортцентр для всей семьи построят на Тушинской улице
Новости Москвы
01:21
Летний сезон в парках начнется 1 мая
Новости Москвы
10:16
Какие улицы благоустроят в этом году
Новости Москвы
00:47
В зоопарке манул наконец-то доволен погодой
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение