Небензя: сюжет о мальчике из сирийской Думы покажут в СБ ООН 

19 апреля. /ТАСС/. Сюжет о мальчике из сирийской Думы будет продемонстрирован представителям стран-членов Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил в четверг в интервью телеканалу «Россия 1» постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий химической атаки, предположительно, проведенной в сирийском городе Дума. По информации телеканала, 11-летний житель города Дума 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски». Как рассказал в эфире отец ребенка, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».
"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов [СБ ООН], журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране ", — сказал Небензя.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО «Белые каски», было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, заявив, что их действия являются ответом на применение правительственными войсками химического оружия в Думе.