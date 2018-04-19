Небензя: сюжет о мальчике из сирийской Думы покажут в СБ ООН

Ранее телеканал «Россия 24» показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий химической атаки, предположительно, проведенной в сирийском городе Дума. По информации телеканала, 11-летний житель города Дума 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО «Белый каски». Как рассказал в эфире отец ребенка, за участие в этой съемке «боевики дали финики и печенье», после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и «никакого химического оружия не было».

"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов [СБ ООН], журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране ", — сказал Небензя.