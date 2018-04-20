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Немецкий политик объяснил угрозы Киева в адрес ЯМЭФ
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Немецкий политик объяснил угрозы Киева в адрес ЯМЭФ завистью 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Угрозы преследования в адрес участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) со стороны украинских властей обусловлены завистью к успехам Крыма, заявил немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.
Ранее украинские СМИ сообщили, что прокуратура Автономной Республики Крым при генпрокуратуре Украины возбудила уголовные дела в отношении европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
"Это беспомощный сигнал украинских властей. Украине просто нечего сказать в ответ на успех проведения экономического форума в Крыму. Я не нашел информации, чтобы в Украине проходил форум подобного масштаба, поэтому они просто завидуют, что Крыму в течение четырех лет удалось в тяжелой ситуации, связанной с санкциями, организовать форум, который становится площадкой для решения вопросов бизнеса, политики, молодежи", — сказал РИА Новости Маурер.
По его словам, форум стал настоящей платформой встреч, в том числе для европейцев.
"Форум помогает даже нам, европейцам, встретиться и поговорить между собой. Члены нашей делегации — некоторые бизнесмены продлили пребывание в Крыму, потому что уже ведутся деловые переговоры. Есть конкретные проекты", — подчеркнул Маурер.
При этом политик отметил, что возбужденные на Украине уголовные дела не будут иметь никаких последствий для иностранных участников форума.
"Украина постоянно делает подобные заявления в связи с визитами иностранцев в Крым, но на этих заявлениях меняется только актуальное число, а реакции нет никакой, никакого влияния на немецких или европейских политиков не может быть. Я лично нахожусь в Крыму уже девятый раз", — сказал Маурер.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
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