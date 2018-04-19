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СМИ: Террористы планирую создание в Сирии автономии под американским патронажем
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СМИ: Террористы планирую создание в Сирии автономии под американским патронажем 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Боевики «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и «Сирийской свободной армии», проводят расширение подконтрольных территории на юге Сирии. Таким образом таррористы планируют создать автономию под патронажем США. Об этом сообщил военно-дипломатический источник «РИА Новости».
Под атаку террористов могут попасть правительственные силы трех южных провинций Сирии, из-за очередной провокации с химическим оружием, отмечает «Свободная Пресса».
По информации источника, что в этих районах систематически происходят нападений боевиков на подразделения правительственных войск. Эта информация поступает к иорданским и американским представителям в рамках работы мониторингового центра в Аммане. Центр включает представителей Иордании, США и России.
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