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СК отчитался о первых результатах расследования по «делу Скрипалей»
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СК отчитался о первых результатах расследования по «делу Скрипалей» 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Следственный комитет России отчитался о первых результатах расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери. Ведомство опубликовало на своем YouTube-канале видеосюжет с подробностями о проведенной работе.
Следователи проследили путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта, откуда она 3 марта улетела в Лондон. Они установили личность водителя такси, который привез ее в Шереметьево, а также опросили летевших с ней пассажиров. Выяснилось, что признаков интоксикации никто из них не почувствовал.
В СКР добавили, что попросили британскую сторону разрешить допросить Юлию, но ответа пока не получили.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские следственные органы установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывался в Советском Союзе, однако Москва не раз подчеркивала, что этот яд никогда не производился на территории СССР и России. После инцидента разгорелся международный скандал: Великобритания обвинила в случившемся Россию и потребовала объясниться, Россия отвергает обвинения, ссылаясь на недостаточность доказательств.
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