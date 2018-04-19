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Россию обвинили во взломе почты Юлии Скрипаль
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Британия заявила о взломе почты Юлии Скрипаль спецслужбами России 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что спецслужбы России якобы взломали электронную почту Юлии Скрипаль, дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, еще в 2013 году.
«У нас есть информация об интересе российской разведки к Скрипалям, и это относится по меньшей мере к 2013 году, когда электронные аккаунты, принадлежащие Юлии Скрипаль, были взломаны киберспециалистами ГРУ», — передает РИА «Новости» слова Пирс на заседании СБ ООН.
Напомним, Россия указала «весьма вероятный» мотив Британии отравить Скрипаля.
ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон планомерно уничтожает улики и вещественные доказательства по «делу Скрипаля».
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