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Скотланд-Ярд не стал комментировать сообщения об отравителе Скрипалей
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Скотланд-Ярд не стал комментировать сообщения об отравителе Скрипалей 

BFM.RU 13 минут назад
Фото: Суть Событий
Скотленд-Ярд не будет комментировать информацию британских СМИ, сообщивших имя подозреваемого в отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лондонской полиции. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда сейчас ведет дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию.
Ранее британское издание Mirror cообщило о том, что в отравлении Скрипалей был замешан экс— капитан ФСБ с позывным «Гордон». Ему 52 года, он владеет японским боевым искусством джиу-джитсу, в реальной жизни может использовать псевдонимы.
Издание сообщало, что подготовку к химической атаке на Скрипалей, вели шесть человек. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль пострадали в Солсбери от взаимодействия с неизвестным веществом 4 марта и были госпитализированы. Британская сторона обвинила в причастности к этому инциденту Россию.
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