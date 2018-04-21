Посольство РФ в Британии заподозрило Лондон в передаче данных об отравлении Скрипалей ученому Углеву

Посольство России в Британии заподозрило Лондон в передаче данных об отравлении Скрипалей ученому Владимиру Углеву , который называл себя создателем веществ класса «Новичок».

Пресс-служба

дипведомства полагает, что Британия пошла на нарушение правил Организации по запрещению химоружия и указывает, что России информацию до сих пор не передали.

В интервью

Углев ранее выразил уверенность, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили именно «Новичком», который он создал. Он говорит, что сделал такой вывод" на основании направленных ему недавно спектральных данных" и молекулярного веса отравляющего вещества.

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Посольство это возмутило: «Это весьма необычное заявление. Фактически оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель».

В пресс-службе указывают, что упомянутые высказывания невозможно проверить. «В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО », — подчеркивают российские дипломаты.

Они требуют от МИДа Британии «нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании „дела Скрипалей“, а также предоставить России доступ к документам.

За день до этого посольство РФ в Лондоне распространило заявление, в котором говорится о том, что Великобритания , уничтожая важные улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заметает „следы постановочной провокации в отношении России“.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва категорически отвергла все обвинения. Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

Юлия Скрипаль недавно была выписана из больницы и продолжает лечение в засекреченном месте под присмотром британских властей. Сергей Скрипаль остается в клинике, его состояние постепенно улучшается.