Лукашенко увязал дело Скрипаля с ценами на нефть

"Комментировать — это не моя работа, а скорее ваша (журналистов). Вряд ли мы много знаем и можем рассуждать. Смотрите на вещи шире: цена на нефть выросла? Выросла! Дальше я не буду продолжать, подумайте", — сказал Лукашенко, комментария дело Скрипаля.