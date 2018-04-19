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ЕКА надеется, что «дело Скрипаля» не повлияет на работу с Россией
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ЕКА надеется, что «дело Скрипаля» не повлияет на работу с Россией 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется, что «дело Скрипаля» не повлияет на сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор агентства Ян Вернер.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
"Наши отношения с Россией до настоящего времени не были затронуты (в связи с «делом Скрипаля» — ред.)… Я надеюсь, что и в будущем это не будет влиять на сферу космоса", — сказал он.
С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.
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