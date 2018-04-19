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Клименко извинился за Роскомнадзор
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Клименко извинился за Роскомнадзор 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Советник президента России по интернету Герман Клименко в эфире телеканала НТВ извинился за действия Роскомнадзора, которые привели к сбоям в работе ряда компаний.
Клименко признал, что проблемы возникли в работе нескольких сервисов из-за попыток надзорного ведомства заблокировать мессенджер Telegram. При этом советник отметил, что зачастую российские компании пользуются иностранными серверами в целях экономии. Это, по словам Клименко, несет "известные риски безопасности".
Советник президент сообщил, что некоторым обратившимся за помощью компаниям была оказана определенная поддержка, их работа восстанавливается.
"Действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация уже нормализовалась. Надеюсь, что дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно", — заявил Клименко.
На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. Суд разрешил блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения апелляции.
Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры Telegram, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.
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