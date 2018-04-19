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Небензя отреагировал на обвинения о причастности Путина к разработке химоружия
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Небензя отреагировал на обвинения о причастности Путина к разработке химоружия 

BFM.RU 58 минут назад
Власти Британии перешли все грани приличия, обвинив президента России Владимира Путина в «вовлеченности в химическую военную программу», заявил на заседании Совета Безопасности ООН российский постоянный представитель Василий Небензя, передает ТАСС.
Дипломат рассказал, что Британия распространила в СБ ООН письмо, которое «как обычно полно лживых и бездоказательных и клеветнических утверждений». «Великобритания взяла на себя смелость утверждать о нашем химическом заявлении безапелляционно, рассуждать о методах работы наших спецслужб. Но на этот раз наши британские коллеги пошли еще дальше: они напрямую обвинили президента Путина в вовлеченности в химическую военную программу», — сказал Небензя.
Постпред также добавил, что он не знает, понимает ли британское руководство и представители Великобритании в ООН, что они «перешли грань допустимого и каких-либо мыслимых приличий». «Я думаю, вам надо сказать спасибо нашему президенту за то, что он человек очень выдержанный», — отметил Небензя. По его словам, Британия пытается «ошельмовать Россию и в принципе поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене».
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