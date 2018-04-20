СМИ: Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР

По мнению правительств двух стран, эти меры необходимы, чтобы уничтожение ядерного оружия было осуществлено в полном объеме, поскольку предыдущие попытки международного сообщества не увенчались успехом, несмотря на различные договоренности на этот счет.

Франции с Asahi отмечает, что в текущих условиях, когда на фоне Сирии произошло обострение отношений США, Великобритании Россией , будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета по денуклеаризации при СБ ООН, если его возглавит американская сторона. Газета также указывает, что аналогичные по своим задачам комитеты действовали в 90-е годы в связи с проблемой Ирака

В начале 2018 года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом Пхеньяном . Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне. После этого, как ожидается, с лидером КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп