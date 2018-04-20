Ещё
СМИ: Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР 

ТАСС 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Япония и США в настоящее время изучают идею создания при Совете безопасности ООН комитета, который смог бы контролировать процесс денуклеаризации КНДР. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi.
По мнению правительств двух стран, эти меры необходимы, чтобы уничтожение ядерного оружия было осуществлено в полном объеме, поскольку предыдущие попытки международного сообщества не увенчались успехом, несмотря на различные договоренности на этот счет.
Asahi отмечает, что в текущих условиях, когда на фоне Сирии произошло обострение отношений США, Великобритании и Франции с Россией, будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета по денуклеаризации при СБ ООН, если его возглавит американская сторона. Газета также указывает, что аналогичные по своим задачам комитеты действовали в 90-е годы в связи с проблемой Ирака.
В начале 2018 года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне. После этого, как ожидается, с лидером КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп.
По итогам состоявшейся 18 апреля встречи японского премьера Синдзо Абэ с американским президентом была достигнута договоренность, что стороны продолжат требовать от КНДР полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет.
ТАСС: последние новости
США ведут дискуссии о санкциях против России, заявили в госдепе Саргсян заявил, что не видит застоя в политике из-за несменяемости лидера Сотрудники ООН попали под в Думе, сообщили СМИ
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
РФ признала неспособность создавать спутники386
Первый легальный бордель открывается в России304
США назвали условия для улучшения отношений с РФ42
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение608
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение