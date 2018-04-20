СМИ: Япония и США предлагают создать в СБ ООН комитет по денуклеаризации КНДР 

ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Япония и США в настоящее время изучают идею создания при Совете безопасности ООН комитета, который смог бы контролировать процесс денуклеаризации КНДР. Об этом в пятницу сообщила газета Asahi.
По мнению правительств двух стран, эти меры необходимы, чтобы уничтожение ядерного оружия было осуществлено в полном объеме, поскольку предыдущие попытки международного сообщества не увенчались успехом, несмотря на различные договоренности на этот счет.
Asahi отмечает, что в текущих условиях, когда на фоне Сирии произошло обострение отношений США, Великобритании и Франции с Россией, будет сложно обеспечить эффективное функционирование комитета по денуклеаризации при СБ ООН, если его возглавит американская сторона. Газета также указывает, что аналогичные по своим задачам комитеты действовали в 90-е годы в связи с проблемой Ирака.
В начале 2018 года на фоне проведения в Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны договорились провести встречу на высшем уровне. После этого, как ожидается, с лидером КНДР может встретиться президент США Дональд Трамп.
По итогам состоявшейся 18 апреля встречи японского премьера Синдзо Абэ с американским президентом была достигнута договоренность, что стороны продолжат требовать от КНДР полного, поддающегося контролю и необратимого уничтожения в первую очередь ядерного оружия, а также различных видов баллистических ракет.