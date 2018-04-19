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СК получил от экспертов сведения о происхождении применённого против Скрипалей вещества
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СК получил от экспертов сведения о происхождении применённого против Скрипалей вещества 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Следствие получило от экспертов сведения относительно происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым якобы были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервнопаралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали», — приводит её слова Интерфакс.
Отмечается, что Петренко не раскрыла других подробностей.
Ранее Следственный комитет России представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей.
RT на русском: последние новости
Как в ОЗХО объяснили появление вещества BZ в исследовании проб по делу Скрипалей Виктория Скрипаль заявила, что её двоюродная сестра говорила с ней по телефону под давлением Захарова заявила, что ОЗХО подтвердила уничтожение химического оружия в Сирии
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