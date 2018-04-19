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Эксперт оценил обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины
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Эксперт оценил обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины 

RT на русском 23 минуты назад
Украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал обращение офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших Крым в 2014 году, к президенту Петру Порошенко.
«Это серьёзный скандал. Если эти люди даже в небольшом количестве будут возвращаться и просить российское гражданство, для Порошенко это станет колоссальным поражением и репутационным ударом перед выборами», — заявил эксперт.
По его мнению, офицеры обратились к Порошенко от безысходности.
Соскин отметил, что цены растут, с 2014 года люди потратили все запасы денег, а в Крым они не могут вернуться, поскольку считаются иностранными гражданами.
Ранее сенатор от Республики Крым, член комитета по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал заявление покинувших Крым офицеров ВМС Украины.
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