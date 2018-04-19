Эксперт оценил обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

«Это серьёзный скандал. Если эти люди даже в небольшом количестве будут возвращаться и просить российское гражданство, для Порошенко это станет колоссальным поражением и репутационным ударом перед выборами», — заявил эксперт.

По его мнению, офицеры обратились к Порошенко от безысходности.

Соскин отметил, что цены растут, с 2014 года люди потратили все запасы денег, а в Крым они не могут вернуться, поскольку считаются иностранными гражданами.