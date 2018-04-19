Команда Трампа передала Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов

"Поверите вы или нет, по-моему, мы передали им 1,4 миллиона страниц документации… Я надеюсь, мы приближаемся к концу… Сговора не было, они не найдут сговора, его не существует", — сказал он.

Пресс-конференция проходит в городе Палм-Бич во Флориде. Трансляция ведется на сайте Белого дома.