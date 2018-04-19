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Команда Трампа передала Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов
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Команда Трампа передала Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов 

РИА Новости 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа передала спецпрокурору Роберту Мюллеру около 1,4 миллиона страниц документов, заявил в Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Поверите вы или нет, по-моему, мы передали им 1,4 миллиона страниц документации… Я надеюсь, мы приближаемся к концу… Сговора не было, они не найдут сговора, его не существует", — сказал он.
Пресс-конференция проходит в городе Палм-Бич во Флориде. Трансляция ведется на сайте Белого дома.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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