Трамп заявил, что Помпео поладил с Ким Чен Ыном 

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время встречи с ним.
«Он (Помпео. — RT) только что покинул Северную Корею. У него была отличная встреча с Ким Чен Ыном и он поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми», — цитирует пресс-служба Белого дома слова Трампа.
Ранее Трамп рассказал о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ён Ун прокомментировал НСН возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына.