Ещё
Трамп заявил, что Помпео поладил с Ким Чен Ыном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заявил, что Помпео поладил с Ким Чен Ыном 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская Весна
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео поладил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время встречи с ним.
«Он (Помпео. — RT) только что покинул Северную Корею​​​. У него была отличная встреча с Ким Чен Ыном и он поладил с ним очень хорошо, замечательно… Такой он человек — очень умный, но ладит с людьми», — цитирует пресс-служба Белого дома слова Трампа.
Ранее Трамп рассказал о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ён Ун прокомментировал НСН возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына.
RT на русском: последние новости
МИД Германии прокомментировал публикацию отчёта ОЗХО по делу Скрипаля RT намерен обсудить с Ofcom новые расследования в отношении канала Небензя процитировал Шекспира на заседании СБ ООН по делу Скрипаля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения146
Лондон выступил с новым обвинением к России79
«Британия уничтожает улики по Солсбери»51
Украине пророчат распад247
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение