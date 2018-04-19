Небензя: Британия уничтожает улики по делу Скрипаля

"Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали — бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал Небензя.

Он также подчеркнул, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, а их местонахождение неизвестно.

Ранее Небензя заявил, что Россия задала Великобритании 47 вопросов по делу Скрипаля, но получила частичные ответы лишь на два из них.