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Небензя назвал антироссийскими провокациями дело Скрипаля и химатаку в Сирии
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Небензя назвал антироссийскими провокациями дело Скрипаля и химатаку в Сирии 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и предполагаемая химатака в сирийской Думе взаимосвязаны, поскольку являются «нечистоплотными антироссийскими провокациями». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это попытка ошельмовать Россию в принципе, поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене. Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны. Во-первых, тем, что и то, и другое — провокации. Во-вторых, тем, что и то, и другое связывается с Россией. Это нечистоплотная антироссийская провокация, направленная на углубление раскола между Россией и Евросоюзом", — сказал Небензя.
Он также добавил, что это «по-видимому, особенно актуально для Великобритании в преддверии Brexit».
Ранее Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
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