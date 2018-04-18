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Небензя рассказал, как Лондон отвечал на вопросы Москвы по Солсбери
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Небензя рассказал, как Лондон отвечал на вопросы Москвы по Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ООН, 18 апр — РИА Новости. Россия задала Великобритании 47 вопросов по «делу Скрипаля», но получила частичные ответы лишь на два из них, и продолжит добиваться от Лондона запрошенных данных, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них", — заявил дипломат.
"Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал постпред.
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Российские дипломаты прокомментировали новую версию в "деле Скрипалей" Небензя назвал инциденты в Солсбери и сирийской Думе провокациями против РФ
 Ещё 3 источника 
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