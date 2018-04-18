Небензя рассказал, как Лондон отвечал на вопросы Москвы по Солсбери

"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них", — заявил дипломат.

"Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал постпред.