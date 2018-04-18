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Небензя: РФ не услышала на заседании СБ ничего нового по инциденту в Солсбери
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Небензя: РФ не услышала на заседании СБ ничего нового по инциденту в Солсбери 

ТАСС 52 минуты назад
ООН, 18 апреля. /ТАСС/. Россия не услышала на заседании Совета Безопасности ООН от британской стороны «ничего нового» по инциденту в Солсбери, а выступления западных дипломатов напоминают «Алису в Зазеркалье». Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
По его словам, в Москве «очень признательны британской стороне» за организацию обсуждения в СБ ООН. «Мы его очень ждали, но, к сожалению, ничего нового сегодня мы так и не услышали», — сказал дипломат. «Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не „Алиса в стране чудес“, это — „Алиса в Зазеркалье“, — добавил постпред РФ.
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