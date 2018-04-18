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Запад не интересует правда по «делу Скрипаля», заявил Небензя
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Запад не интересует правда по «делу Скрипаля», заявил Небензя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 18 апр — РИА Новости. Западные страны не интересует правда по «делу Скрипаля», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
"По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему», — добавил дипломат.
Таким образом Небензя прокомментировал выступление ряда западных представителей СБ ООН, которые в кратких выступлениях повторили свои прежние тезисы по «делу Скрипаля», не вдаваясь в детали, и вновь обвинили Россию в том, что она «весьма вероятно» стоит за этим инцидентом.
В ходе предыдущих заседаний российский постпред сопровождал необоснованные и абсурдные, по его словам, обвинения в адрес РФ цитатами из книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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