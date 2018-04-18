Запад не интересует правда по «делу Скрипаля», заявил Небензя

"Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье». Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе", — заявил Небензя на заседании СБ ООН

"По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему», — добавил дипломат.

Таким образом Небензя прокомментировал выступление ряда западных представителей СБ ООН, которые в кратких выступлениях повторили свои прежние тезисы по «делу Скрипаля », не вдаваясь в детали, и вновь обвинили Россию в том, что она «весьма вероятно» стоит за этим инцидентом.

В ходе предыдущих заседаний российский постпред сопровождал необоснованные и абсурдные, по его словам, обвинения в адрес РФ цитатами из книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».