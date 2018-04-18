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Небензя рассказал о дежавю от расследования дела Скрипаля
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Небензя рассказал о дежавю от расследования дела Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Mary Altaffer/AP
Постпред России при ООН в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) рассказал, что ситуация с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери напоминает дело об отравлении подполковника ФСБ Александра Литвиненко, передает РИА «Новости».
«Все, что мы видим, — это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила», — заявил Небензя.
Ранее сообщалось, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал дело Скрипаля грубой провокацией со стороны британских спецслужб.
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