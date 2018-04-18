Ещё
Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Нэнси Сисель
Россия оставляет за собой право созвать заседание СБ ООН по инциденту в Солсбери, если Великобритания не будет предоставлять новую информацию о ходе расследования, заявил в среду на заседании совета постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Если британская сторона затянет с новой информацией или с какой-нибудь сенсацией в духе той, на которую я сегодня ссылался, мы оставляем за собой право самим запросить такое заседание", — сказал посол.
По его словам, Россия будет и дальше требовать предоставления фактов.
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Российские дипломаты прокомментировали новую версию в "деле Скрипалей" Российский посол заявил о непрозрачности расследования "дела Скрипаля"
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения146
Лондон выступил с новым обвинением к России79
«Британия уничтожает улики по Солсбери»51
Украине пророчат распад247
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение