Россия может созвать Совбез ООН по Солсбери

"Если британская сторона затянет с новой информацией или с какой-нибудь сенсацией в духе той, на которую я сегодня ссылался, мы оставляем за собой право самим запросить такое заседание", — сказал посол.

По его словам, Россия будет и дальше требовать предоставления фактов.