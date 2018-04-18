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Россия не приняла заявление ОЗХО относительно роли прекурсора BZ в деле Скрипаля
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Россия не приняла заявление ОЗХО относительно роли прекурсора BZ в деле Скрипаля 

ТАСС 18 минут назад
ГААГА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская сторона не приняла заявление ОЗХО относительно роли прекурсора BZ в деле Скрипаля и планирует продолжить взаимодействие с организацией, чтобы прояснить полную картину. Об этом заявил в среду руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов по итогам внеочередного заседания Исполнительного совета организации по инциденту в Солсбери.
"Российская делегация не приняла то заявление, которое сделали генеральный директор [ОЗХО] и руководитель лабораторий в отношении прекурсора BZ", — отметил он.
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