Небензя: Запад не интересует правда по «делу Скрипаля»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что Запад не интересует правда по «делу Скрипаля». Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, комментируя выступления ряда западных дипломатов.

"Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье», — приводит РИА Новости слова Небензи. — Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе".

"По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему», — добавил российский постпред.

В ходе предыдущих заседаний Небензя сопровождал необоснованные и абсурдные, по его словам, обвинения в адрес Москвы цитатами из книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».