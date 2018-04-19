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Небензя: Запад не интересует правда по «делу Скрипаля»
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Небензя: Запад не интересует правда по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что Запад не интересует правда по «делу Скрипаля». Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности всемирной организации, комментируя выступления ряда западных дипломатов.
"Когда я слушаю некоторых своих коллег, то мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», а «Алиса в Зазеркалье», — приводит РИА Новости слова Небензи. — Правда наших западных партнеров не интересует. И не только в этом вопросе".
"По-русски это называется «ты им про Фому, а они тебе про Ерему», — добавил российский постпред.
В ходе предыдущих заседаний Небензя сопровождал необоснованные и абсурдные, по его словам, обвинения в адрес Москвы цитатами из книги Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес».
Международный скандал разразился 4 марта. В тот день в британском Солсбери были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявляет, что к преступлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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