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Небензя: Великобритания не заинтересована в разговоре по Солсбери
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Небензя: Великобритания не заинтересована в разговоре по Солсбери 

Мир24 7 минут назад
Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, посвященному делу Скрипалей.
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