Небензя: Великобритания не заинтересована в разговоре по Солсбери

Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании организации, посвященному делу Скрипалей. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ