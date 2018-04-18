Небензя: Британию не интересует профессиональный разговор по Солсбери

"В профессиональном разговоре Великобритания и ее союзники просто-напросто не заинтересованы. А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", — сказал посол.