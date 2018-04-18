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Небензя: Британию не интересует профессиональный разговор по Солсбери
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Небензя: Британию не интересует профессиональный разговор по Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 18 апр — РИА Новости. Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по инциденту в Солсбери, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
"В профессиональном разговоре Великобритания и ее союзники просто-напросто не заинтересованы. А профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", — сказал посол.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Российские дипломаты прокомментировали новую версию в "деле Скрипалей" Небензя назвал инциденты в Солсбери и сирийской Думе провокациями против РФ
 Ещё 4 источника 
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