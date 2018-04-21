Ещё
Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва призвала Лондон объясниться из-за новых показаний по делу Скрипаля 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российское посольство в Лондоне потребовало от британского МИДа подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что информация о расследовании дела Скрипалей была передана частным лицам. Об этом говорится в ответе представителя посольства на вопрос журналистов о заявлениях ученого Владимира Углева. Накануне из публикаций «Би-Би-Си» стало известно, что бывший советский ученый Углев, который провозгласил себя создателем так называемого «Новичка», заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу, «на основании направленных ему недавно спектральных данных». По мнению представителя посольства, заявление ученого фактически означает, что частному лицо предоставили доступ к информации, получить которую российская сторона не может уже несколько недель.
Авторадио: последние новости
Силуанов рассказал о вариантах помощи попавшим под санкции компаниям "Аэрофлот" обратился в МИД и Минтранс в связи с проблемами с выдачей виз США экипажам США грозят России новыми санкциями
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нина Дорошина72
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство25
В Сети всплыли эротические фото Собчак145
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей403
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни33
Видео
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение