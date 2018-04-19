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Небензя: Запад не интересует правда по «делу Скрипаля»
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Небензя: Запад не интересует правда по «делу Скрипаля» 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Запад не интересует правда по "делу Скрипаля". Об этом он заявил на заседании Совбеза. Небензя отметил, что не услышал от британской стороны "ничего нового", а выступления по этой теме западных дипломатов напомнили ему о книге Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье".
В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Великобритании. Обсуждали доклад Организации по запрещению химоружия в связи с инцидентом в Солсбери, передает "ТВ Центр".
Представитель Соединённого Королевства Карен Пирс вновь обвинила Россию в производстве и применении против Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитического вещества под названием "Новичок". При этом Пирс заявила, что Лондон по-прежнему не считает возможным подключить Москву к расследованию. В свою очередь, наш постпред Василий Небензя заметил, что не услышал от британской стороны "ничего нового", а выступления по этой теме западных дипломатов напоминают книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье".
"Правда наших западных партнеров не интересует. Не только в этом вопросе. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется "Ты им про Фому, а они тебе про Ерёму". В профессиональном разговоре Великобритания и её союзники просто не заинтересованы. А вот профессиональные химики и эксперты чем дальше, тем больше подвергают сомнению официальную британскую версию", — сказал официальный представитель России при ООН Василий Небензя.
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