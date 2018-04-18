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Небензя сравнил ситуацию в Солсбери с отравлением Литвиненко
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Небензя сравнил ситуацию в Солсбери с отравлением Литвиненко 

РИА Новости 13 минут назад
ООН, 18 апр — РИА Новости. Ситуация с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Все, что мы видим, — это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила", — сказал Небензя.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Москва расценивает удар по Сирии как акт агрессии, заявил постпред в ОЗХО Шульгин назвал "дело Скрипалей" провокацией спецслужб Великобритании
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