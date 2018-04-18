Небензя призвал Британию пояснить итоговые выводы по делу Скрипалей

"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них. Нет ответов и на те вопросы, которые мы стали на предыдущем заседании совета (безопасности ООН) 5 апреля по этому вопросу. У нас будут еще вопросы. Мы вам обещали, что мы с вас не слезем", — сказал он.

Небензя добавил, что Россия просит Британию пояснить, являются ли заявления властей о причастности России к отравлению в Солсбери давлением на следствие в стране.

"Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда? Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?", — сказал он.

Ранее Небензя рассказал о дежавю от расследования дела Скрипаля.