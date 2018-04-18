Небензя назвал лживой британскую версию инцидента в Солсбери

"Услышали сегодня все тот же перечень бездоказательных обвинений, подкрепленных авторитетом ОЗХО. Сразу скажу: в докладе ОЗХО нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности России к происшествию в Солсбери. Главное, чего там нет и чего так жаждала увидеть британская сторона — так это выводов о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России", — цитирует ТАСС заявление российского дипломата.

Он также провел параллели с пресловутым «делом Литвиненко».

"Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко, — считает Небензя. — Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила".