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Небензя назвал лживой британскую версию инцидента в Солсбери
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Небензя назвал лживой британскую версию инцидента в Солсбери 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Британскую версию о якобы причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей доклад ОЗХО никак не подкрепил, констатировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по требованию Великобритании, он назвал версию Лондона «лживой».
"Услышали сегодня все тот же перечень бездоказательных обвинений, подкрепленных авторитетом ОЗХО. Сразу скажу: в докладе ОЗХО нет ничего, что помогло бы британской стороне обосновать свою лживую версию о причастности России к происшествию в Солсбери. Главное, чего там нет и чего так жаждала увидеть британская сторона — так это выводов о том, что вещество, использованное в Солсбери, было произведено в России", — цитирует ТАСС заявление российского дипломата.
Он также провел параллели с пресловутым «делом Литвиненко».
"Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко, — считает Небензя. — Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила".
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