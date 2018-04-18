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Китай призвал продолжить расследовать «дело Скрипаля» для выявления правды
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Китай призвал продолжить расследовать «дело Скрипаля» для выявления правды 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ООН, 18 апр — РИА Новости. Представитель Китая в ООН Чжаосюй Ма призвал продолжать расследование инцидента в Солсбери для установления правды.
"Необходимо дальнейшее расследование, чтобы определить природу инцидента и тех, кто несет за это ответственность… Китай считает, что должно быть проведено всеобъемлющее, объективное и непредвзятое расследование. И на основании твердых доказательств надо сделать выводы", — сказал он в среду на заседании СБ ООН.
Он добавил, что стороны должны прийти к выводам, которые будут приняты всеми.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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