Китай призвал продолжить расследовать «дело Скрипаля» для выявления правды

ООН, 18 апр — РИА Новости. Представитель Китая в ООН Чжаосюй Ма призвал продолжать расследование инцидента в Солсбери для установления правды.

"Необходимо дальнейшее расследование, чтобы определить природу инцидента и тех, кто несет за это ответственность… Китай считает, что должно быть проведено всеобъемлющее, объективное и непредвзятое расследование. И на основании твердых доказательств надо сделать выводы", — сказал он в среду на заседании СБ ООН.

Он добавил, что стороны должны прийти к выводам, которые будут приняты всеми.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.