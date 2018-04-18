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Захарова прокомментировала сюжет с мальчиком из Думы
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Захарова прокомментировала сюжет с мальчиком из сирийской Думы 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в Сирии разыгрывается кровавый спектакль. Об этом она написала в среду на своей странице в Facebook, комментируя сюжет о мальчике из сирийской Думы.
"Господи, да когда же закончится этот кровавый спектакль, в котором участвуют Штаты, их "коалиция", боевики и "Белые каски", — написала Захарова.
Ранее Телеканал "Россия 24" показал интервью мальчика, который участвовал в видеосъемках последствий якобы проведенной в сирийском городе Дума химической атаки. По информации телеканала, одиннадцатилетний житель города Дума Хасан Диаб 7 апреля принял участие в постановочных съемках, которые распространила НПО "Белый каски". Как рассказал в эфире отец ребенка, имя которого телеканал не привел, за участие в этой съемке "боевики дали финики и печенье", после чего отпустили всех домой. Он подчеркнул, что его ребенок чувствовал себя отлично, и "никакого химического оружия не было".
Захарова посоветовала американским дипломатам и журналистам встретиться с мальчиком лично.
"А можно и объединить мероприятия: сначала показать ребенку место американского постпреда в Совбезе, чтобы он понимал, где находится мозговой центр уничтожения Сирии. А потом сразу на интервью к Аманпур [Кристиан Аманпур, ведущая телеканала CNN], — написала представитель внешнеполитического ведомства. — Я и первый вопрос за Кристиан придумала: "Деточка, ты считаешь наши ракеты умными?"
Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российские специалисты, проводившие проверку сообщений о применении химоружия в сирийском городе Дума, нашли участников видеосъемок, представленных в качестве доказательства якобы имевшей место химатаки. Россия намерена привезти на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в подготовке провокаций в Сирии, подчеркнул дипломат.
7 апреля в Думе, по утверждению НПО "Белые каски", было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации.
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе.
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