Постпред России назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Великобритании, передает РИА «Новости».

"Пока же у нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с грубой провокацией против России со стороны спецслужб Великобритании. И если британская сторона будет и далее отказываться сотрудничать с нами, то это лишь подтвердит нашу уверенность, что именно так и обстоят дела", — сообщил Шульгин.

Ранее постпред России при ОЗХО рассказал о заседании по делу Скрипаля.

Следственный комитет в свою очередь заявил, что ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, не зафиксировано признаков интоксикации от химических веществ.