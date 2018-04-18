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Постпред России назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии
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Постпред России назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Великобритании, передает РИА «Новости».
"Пока же у нас есть все основания полагать, что мы имеем дело с грубой провокацией против России со стороны спецслужб Великобритании. И если британская сторона будет и далее отказываться сотрудничать с нами, то это лишь подтвердит нашу уверенность, что именно так и обстоят дела", — сообщил Шульгин.
Ранее постпред России при ОЗХО рассказал о заседании по делу Скрипаля.
Следственный комитет в свою очередь заявил, что ни у одного из пассажиров рейса, на котором Юлия Скрипаль прилетела в Лондон, не зафиксировано признаков интоксикации от химических веществ.
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