Лондон выступил с новым обвинением к России

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Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что спецслужбы России взломали электронную почту Юлии Скрипаль, дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, еще в 2013 году.
"У нас есть информация об интересе российской разведки к Скрипалям, и это относится по меньшей мере к 2013 году, когда электронные аккаунты, принадлежащие Юлии Скрипаль, были взломаны киберспециалистами ГРУ", — заявила Пирс на заседании СБ ООН.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его передали властям этой страны, где он в дальнейшем проживал.
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