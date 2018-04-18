Лондон выступил с новым обвинением к России

Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году

"У нас есть информация об интересе российской разведки к Скрипалям, и это относится по меньшей мере к 2013 году, когда электронные аккаунты, принадлежащие Юлии Скрипаль, были взломаны киберспециалистами ГРУ", — заявила Пирс на заседании СБ ООН.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010 году его передали властям этой страны, где он в дальнейшем проживал.