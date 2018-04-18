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В образцах проб, взятых в Солсбери, не обнаружили вещество BZ
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В образцах проб, взятых в Солсбери, не обнаружили вещество BZ 

РИА Новости 8 часов назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В образцах проб, взятых в британском Солсбери, вещество BZ не обнаружено, сообщил глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм.
"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — сообщил он, выступая на заседании исполнительного совета организации в среду.
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