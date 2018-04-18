В образцах проб, взятых в Солсбери, не обнаружили вещество BZ

"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — сообщил он, выступая на заседании исполнительного совета организации в среду.