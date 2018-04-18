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Шульгин: пора для полноценного сотрудничества с Британией по делу Скрипалей
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Шульгин: пора для полноценного сотрудничества с Британией по делу Скрипалей 

РИА Новости 45 минут назад
РИА НОВОСТИ: ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОГОВОРИТЬСЯ С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ О НАЧАЛЕ ПОЛНОЦЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО «ДЕЛУ СКРИПАЛЕЙ» — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РФ ПРИ ОЗХО
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