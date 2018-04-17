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Захарова: Россия призывает западные страны перестать вмешиваться в работу ОЗХО в Сирии
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Захарова: Россия призывает западные страны перестать вмешиваться в работу ОЗХО в Сирии 

ТАСС 17 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва призывает западные страны перестать вмешиваться в работу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в Сирии. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с обвинениями МИД Франции о том, что Россия и Сирия якобы препятствуют работе экспертов ОЗХО.
Она подчеркнула, что российская сторона, не являясь организатором поездки инспекторов, «предложила все содействие для того, чтобы она состоялась». «Если бы инспекторы столкнулись с проблемами, они бы сами сделали заявление на этот счет. Призываем западные страны, участвовавшие в нелегитимном обстреле Сирии, перестать манипулировать общественным мнением и вмешиваться в работу международных организаций», — отметила дипломат.
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