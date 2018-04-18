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Шульгин допустил мотив Лондона в отравлении Скрипалей перед Brexit
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Шульгин допустил мотив Лондона в отравлении Скрипалей перед Brexit 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости: Постпред РФ при ОЗХО предположил, что у Лондона в преддверии Brexit мог был свой мотив в отравлении Скрипалей
РИА Новости: последние новости
Британия заявила, что ГРУ взломало почту Юлии Скрипаль еще в 2013 году Удары США и союзников направлены на подрыв работы ОЗХО, заявил постпред САР Шульгин назвал "дело Скрипалей" провокацией спецслужб Великобритании
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