Постпред РФ при ОЗХО уличил Великобританию во лжи в деле Скрипаля по восьми пунктам

"Тот, кто встал на тропу обмана, вынужден врать вновь и вновь, выдумывать объяснения несостыковкам, заниматься дезинформацией и подлогом, — отметил он. — В ход отчаянно пускаются все средства, лишь бы замести следы лжи и скрыть правду. На этот скользкий путь встала сейчас Великобритания. Все это мы наглядно видим на примере сфабрикованного британскими властями так называемого дела Скрипалей — этой шитой белыми нитками антироссийской провокации, сопровождающейся беспрецедентной пропагандистской кампанией, подхваченной группой стран, и завершившейся беспрецедентной высылкой дипломатов под надуманным предлогом".

В качестве подтверждения своих слов дипломат обозначил восемь пунктов, по которым британская сторона «бесстыже и топорно» распространяет ложь.

Ложь по пунктам

Первая ложь, по его словам, заключается в том, что Россия не отвечает на законные вопросы Великобритании, поставленные 12 марта через посла РФ в Лондоне Александра Яковенко . «Напомню, что британская сторона предложила нам сознаться в одной из двух выдуманных ею версий: либо отравление Сергея Юлии Скрипалей было целенаправленным действием России, либо Россия утратила контроль над якобы имеющимися у нее арсеналами отравляющих веществ, — сказал Шульгин. — Несмотря на беспардонный характер этого ультиматума, мы его вовсе не игнорировали, а сразу же дали однозначный ответ: Россия к химинциденту в Солсбери не имеет никакого отношения. Ни с какими другими вопросами Великобритания к нам не обращалась».

Вторая ложь, заметил дипломат, заключается в том, что Великобритания действует в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. «Факты говорят как раз об обратном», — обратил внимание он, приведя в качестве примера то, что Соединенное Королевство не действует по девятой статье конвенции (которая предписывает ее государствам-членам проводить двусторонние консультации по любым спорным вопросам) и, по сути, выдумав новую форму работы, которой нет в конвенции — «независимая верификация Техсекретариатом ОЗХО выводов, сделанных британской стороной».

"Ложь номер три — Россия отказывается сотрудничать в целях установления истины, — продолжил он. — В действительности все ровным счетом наоборот. Россия крайне заинтересована — пожалуй, даже больше, чем какая-либо другая страна — в честном, открытом и непредвзятом расследовании инцидента в Солсбери. Мы неоднократно предлагали, просили, требовали от британской стороны сотрудничать в расследовании". «К сожалению, все наши усилия натыкаются на глухую стену полнейшего нежелания Лондона взаимодействовать», — констатировал постпред.

"Четвертая ложь — британцы заявляют, что Россия якобы бесконечно множит свои версии химинцидента в Солсбери, пытаясь отвести от себя волну критики за якобы применение химического оружия на британской территории, — подчеркнул Шульгин. — На самом же деле этим занимается британская сторона, которая через свои так называемые независимые СМИ вбрасывает бесконечные версии: яд то в чемодане, то на дверной ручке, то в гречке, то в ресторане, то в букете цветов, то в вентиляционной системе автомобиля, то в парфюме".

"Клевета и полная ахинея"

Ложь номер пять, продолжил дипломат, заключается в том, что российское руководство якобы заявляло, что истребление предателей за рубежом — это государственная политика РФ. «Это клевета и полная ахинея, — сказал постпред. — Пусть покажут, где они это увидели. Очевидно, что британцы не смогут привести не одного примера подобного высказывания, поскольку ничего похожего российское руководство никогда не говорило».

"Шестая ложь — выводы экспертов Техсекретариата по итогам анализа проб, отобранных у отца и дочери Скрипалей, подтвердили, что они были отравлены веществом из семейства «Новичок». В докладе ОЗХО о названии «Новичок» не сказано ни слова, в КЗХО такого понятия просто нет, — сказал Шульгин. — И никакого подтверждения «российского следа» в найденном в Солсбери химвеществе в докладе Техсекретариата также не имеется".

Седьмая ложь касается того, что так называемый «Новичок» является советским изобретением, и он якобы мог быть произведен только в России. В связи с этим постпред напомнил, что «Новичок» — это придуманное на Западе название группы боевых отравляющих веществ, которые разрабатывались во многих странах, в том числе в Великобритании и США . В качестве подтверждения Шульгин привел документ, подтверждающий, что в США нервно— паралитические вещества типа «Новичок» не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия, причем всего несколько лет назад. «Более того, в результате поиска на электронном ресурсе google.patents.com по ключевому поиску „Novichok“ можно найти более 140 выданных США патентов, связанных с использованием и защитой от воздействия боевым отравляющим веществом „Новичок“, — добавил дипломат.

Последняя, восьмая ложь — что пострадавшая гражданка России Юлия Скрипаль якобы избегает контактов со своими родственниками и отказывается от российской консульской помощи. „В настоящее время Юлию Скрипаль британские власти тщательно скрывают от СМИ и общественности, место ее нахождения неизвестно, в доступе к ней отказано как представителям российской стороны, так и ее родственникам. У нее нет возможности вернуться в Россию и пройти медицинское обследование и лечение, — заметил он. — Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что фактически российская гражданка Юлия Скрипаль находится в заложниках у британских властей, насильно удерживается на территории Великобритании, подвергается мерам психологического воздействия“.

Впереди — новые вбросы

Все это, подчеркнул дипломат, „лишь некоторые примеры того, как британские власти занимаются дезинформацией, откровенно врут“.

»Характерно, что ни один из своих тезисов британцы и не думают опровергать, несмотря на то, что они совершенно несостоятельны, — добавил он. — Не сомневаюсь, что впереди нас ждут новые информационные вбросы, псевдоутечки в СМИ, бессовестные выпады британских официальных лиц в наш адрес. Но никаких реальных доказательств предъявлено так и не будет".

"Великобритания демонстрирует явное нежелание полноценно сотрудничать в расследовании всей этой мутной истории. Это убеждает нас в том, что англичане не хотят никакой правды. Им нельзя допустить, чтобы она выплыла наружу", — подытожил он.

Россия не примет на веру выводы по делу Скрипаля

Касаясь представленного Техсекретариатом ОЗХО доклада, Александр Шульгин сказал, что он «вызывает ряд вопросов и требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной».

"Окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа проб, — заметил дипломат. — А эти материалы были переданы Техсекретариатом только Лондону".

"Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипалей до тех пор, пока не будут выполнено простое условие: российским экспертам обеспечат доступ к пострадавшим, а также к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту, — заключил он. — У нас есть веские основания полагать, что все это является грубой провокацией против РФ со стороны спецслужб Великобритании. " Шульгин подчеркнул, что уверенность российской стороны в этом только возрастет, если Лондон и дальше будет отказываться от сотрудничества.