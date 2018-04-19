Лондон прокомментировал рассекреченные Лавровым данные по делу Скрипалей

Британский постпред отметила, что Россия нарушила конфиденциальность государств-членов ОЗХО , когда глава МИД Сергей Лавров обнародовал информацию об образцах вещества BZ. «Интересно, откуда и почему Россия думает, что знает, кто тестировал образцы, и какие результаты они (эксперты) нашли», — добавила Пирс.

Ранее, 14 апреля, Лавров заявил, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ. Он отметил, что получил эту информацию на условиях конфиденциальности из швейцарского центра, специалисты которого исследовали образцы вещества, поступившие им от Организации по запрещению химического оружия.