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Мэй обвинила РФ в попытке подорвать мировой порядок
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Мэй обвинила Россию в использовании кибератак для подрыва существующего мирового порядка 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в использовании кибератак для подрыва существующего мирового порядка и в широкомасштабной кампании по дезинформации. Об этом Мэй заявила в среду во время посещения Центра национальной компьютерной безопасности Великобритании вместе с премьер-министрами Австралии Малколмом Тёрнбуллом, Канады Джастином Трюдо и Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Слова главы британского правительства распространила ее пресс-служба.
"Россия использует киберпространство как часть более широких усилий по атаке и подрыве международной системы, — сказала Мэй. — Ее вмешательство на протяжении прошлого года включало в себя атаки на государственный сектор, СМИ, телекоммуникационные и энергетические сектора". Мэй повторила свой тезис о причастности Москвы к отравлению 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти России категорически отвергают эти обвинения.
"С момента совершенной в прошлом месяце атаки в Солсбери Москва ведет широкомасштабную кампанию по кибердезинформации, пытаясь исказить правду о том, что произошло. Я ясно сказала России, что мы знаем, что она делает. И мы не должны сомневаться в том, что подобная кибернетическая война — одна из серьезнейших проблем современности", — отметила Мэй.
Ранее посольство РФ в Лондоне назвало обвинения в организации кибератак со стороны Великобритании в адрес России примером безрассудной и провокационной политики Лондона, для которой характерно отсутствие каких-либо доказательств. Как полагают в диппредставительстве, целью этой "оголтелой антироссийской кампании" является "желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы".
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