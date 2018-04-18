Мэй обвинила РФ в попытке подорвать мировой порядок

Мэй обвинила Россию в использовании кибератак для подрыва существующего мирового порядка

"Россия использует киберпространство как часть более широких усилий по атаке и подрыве международной системы, — сказала Мэй. — Ее вмешательство на протяжении прошлого года включало в себя атаки на государственный сектор, СМИ, телекоммуникационные и энергетические сектора". Мэй повторила свой тезис о причастности Москвы к отравлению 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти России категорически отвергают эти обвинения.

"С момента совершенной в прошлом месяце атаки в Солсбери Москва ведет широкомасштабную кампанию по кибердезинформации, пытаясь исказить правду о том, что произошло. Я ясно сказала России, что мы знаем, что она делает. И мы не должны сомневаться в том, что подобная кибернетическая война — одна из серьезнейших проблем современности", — отметила Мэй.

Ранее посольство РФ в Лондоне назвало обвинения в организации кибератак со стороны Великобритании в адрес России примером безрассудной и провокационной политики Лондона, для которой характерно отсутствие каких-либо доказательств. Как полагают в диппредставительстве, целью этой "оголтелой антироссийской кампании" является "желание выколотить деньги из британских налогоплательщиков на новые расходы".