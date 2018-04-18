Брифинг по итогам встречи исполсовета ОЗХО по делу Скрипаля. Видеотрансляция 

ТАСС/Ruptly
Российские представители проводят брифинг после внеочередной встречи ОЗХО по делу Скрипаля.
Заседание проводилось по инициативе британской стороны. Его основной целью было заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании.
На предыдущем внеочередном заседании, созванном по инициативе Москвы, состоялось голосование по российско-иранско-китайскому проекту решения, в котором содержался призыв к РФ и Великобритании совместно работать в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химоружия, а также поручение гендиректору организации содействовать в налаживании технического сотрудничества. Однако документ не был принят на голосовании.