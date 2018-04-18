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СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей
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СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ представил первые результаты своего расследования по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
Как следует из видеосюжета, опубликованном на официальном YouTube-канале ведомства, следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, нашли такси в котором она ехала, видеозаписи ее прибытия в аэропорт Шереметьево.
Кроме того, они установили, что никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.
В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.
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