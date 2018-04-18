СК представил первые результаты расследования покушения на Скрипалей

Как следует из видеосюжета, опубликованном на официальном YouTube-канале ведомства, следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от своего дома до аэропорта, нашли такси в котором она ехала, видеозаписи ее прибытия в аэропорт Шереметьево

Кроме того, они установили, что никто из пассажиров авиарейса в Лондон, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

В результате разгоревшегося дипломатического скандала ряд западных стран «в знак солидарности» с Великобританией решил выслать в общей сложности более ста российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами на основе принципа взаимности.