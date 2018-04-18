Цюрих выразил непонимание в связи с заявлениями РФ о лаборатории в Шпице

''Я хочу выразить непонимание нашего правительства относительно заявлений России о швейцарской назначенной (ОЗХО) в Шпице, — сказала она. — Независимо от того, была ли лаборатория в Шпице одной из назначенных лабораторий, вовлеченных в анализ проб из Солсбери, отчет нашей назначенной лаборатории не мог быть составлен таким образом и содержать те выражения, которые якобы цитировали отчет лаборатории в Шпице. Я имею в виду английский перевод заявления российского министра иностранных дел, доступный на официальном сайте министерства''.