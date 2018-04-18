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Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО
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Захарова: Россия призывает ОЗХО открыть имеющиеся данные по делу Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия скептически относится к заявлению Секретариата ОЗХО по веществу BZ и призывает организацию открыть все имеющиеся данные по делу Скрипаля.
Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Заявление руководства технического Секретариата ОЗХО оцениваем скептически, так как они не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО. Ситуация с веществом BZ, описанная в заявлении, мягко говоря, спорная, — сказала она. — Нужно остановить эту игру в кошки-мышки и наконец открыть все имеющиеся данные".
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